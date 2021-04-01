PATERNO': INCENDIO IN UNA ABITAZIONE, DUE FERITI

questa sera in via Catania, zona villetta a Paternò. Per cause al momento non note si è verificato un incendio all'interno di un abitazione, che, secondo le prime informazioni, forse è sta...

#FLASH

Paura questa sera in via Catania, zona villetta a Paternò. Per cause al momento non note si è verificato un incendio all'interno di un abitazione, che, secondo le prime informazioni, forse è stato causato da un corto circuito oppure da una stufa.

Le fiamme si sono propagate rapidamente interessando secondo le primissime informazioni il letto, occupato in quel momento da due persone.

Provvidenziale è stato l'intervento di un vicino che ha soccorso le due persone all'interno oltre al rapido intervento degli uomini dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Le due persone all'interno, purtroppo, hanno riportato ustioni e ferite, e per questo sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per le cure del caso, dal personale del 118 intervenuto sul posto, insieme ad una pattuglia dei Carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO