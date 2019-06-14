PATERNO': INCENDIO IN UNA DISCARICA, CANE MUORE TRA LE FIAMME
Notizia triste arriva dall'incendio che si è verificato, intorno alle ore 14 in una discarica situata tra la via Potenza e la via Balattelle.
All'interno del terreno si trovava un cane, che è stato avvolto dalle fiamme.
Purtroppo per lui, non c'è stato nulla da fare.
Tanta paura tra i residenti, per le fiamme alte ed il denso fumo nero sprigionato dal materiale all'interno.
Ancora sconosciute le cause del rogo
Al lavoro per domarlo le squadre di Vigili del fuoco di Paternò e Catania, sul posto pure i Carabinieri e la Polizia Municipale di Paternò.
AGGIORNAMENTO ORE 16.00
Sul posto stanno operando per le operazione di spegnimento e di sicurezza i Vigili del Fuoco di Paternò insieme ai colleghi di Catania, per fortuna non si segnalano danni per le persone.
