PATERNO': INCENDIO IN UN’ABITAZIONE, VIGILI DEL FUOCO E 118 SUL POSTO
FLASH
Notizie ancora frammentarie, pochi minuti fa, per cause al momento non note si è sviluppato un incendio in un appartamento piano terra a Paternò in via Molise, zona Scala Vecchia.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno provveduto a spegnere immediatamente l’incendio, al fine di limitare i danni all'appartamento.
Due le persone, che secondo le primissime informazioni sono rimaste leggermente intossicate che hanno dovuto ricorrere alle cure del 118 , sul posto oltre l'ambulanza ono predenti gli uomini della Polizia Municipale.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO