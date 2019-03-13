PATERNÒ: INCENDIO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE
Momenti di paura e panico, questo pomeriggio intorno alle ore 17 in via Circumvallazione.
Per cause ancora sconosciute, è scoppiato un incendio in un cortile.
A prendere fuoco , un furgone e del materiale edile, all'interno c’erano anche 4 bombole di gas per fortuna non raggiunte dalle fiamme
Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori.
Sul posto per precauzioni pure un ambulanza del 118.
Ad arrivare sul posto i VIgili del fuoco di Paternò e successivamente anche i colleghi di Catania
IN AGGIORNAMENTO