PATERNÒ: INCENDIO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE

13 marzo 2019 17:31
***FLASH***

Momenti di paura e panico, questo pomeriggio intorno alle ore 17 in via Circumvallazione.

Per cause ancora sconosciute, è scoppiato un incendio in un cortile.

A prendere fuoco , un furgone e del materiale edile, all'interno c’erano anche 4 bombole di gas per fortuna non raggiunte dalle fiamme

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori.

Sul posto per precauzioni pure un ambulanza del 118.

Ad arrivare sul posto i VIgili del fuoco di Paternò e successivamente anche i colleghi di Catania

IN AGGIORNAMENTO

