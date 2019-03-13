PATERNÒ: INCENDIO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE

***FLASH***Momenti di paura e panico, questo pomeriggio intorno alle ore 17 in via Circumvallazione.Per cause ancora sconosciute, è scoppiato un incendio in un cortile.A prendere fuoco , un furgone e...

A cura di Redazione 13 marzo 2019 17:31

Condividi