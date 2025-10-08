Paternò, incendio nel costone tra via Dalmazia e corso Sicilia: densa colonna di fumo visibile dalla superstrada 121

Paternò – 8 ottobre 2025. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, si è sviluppato un incendio nel costone situato tra via Dalmazia, corso Sicilia e la superstrada 121, a Paternò.Le fiamme hann...

Paternò – 8 ottobre 2025. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, si è sviluppato un incendio nel costone situato tra via Dalmazia, corso Sicilia e la superstrada 121, a Paternò.

Le fiamme hanno interessato una vasta area di sterpaglie ed erba secca, provocando l’innalzamento di una densa colonna di fumo grigio, visibile a distanza anche dalla superstrada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, evitando che il rogo potesse estendersi verso le zone abitate.

Nonostante il clima fresco di questi giorni, la presenza di vegetazione secca ha favorito l’innesco e la rapida propagazione delle fiamme.

Secondo le prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere di origine dolosa, forse appiccato da vandali.

Da segnalare che anche nella giornata di ieri un altro incendio aveva interessato la zona di corso Italia, richiedendo l’intervento delle squadre di soccorso.

Le operazioni di bonifica e controllo dell’area sono proseguite per un ora circa.