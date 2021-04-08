PATERNO': INCENDIO NELLA NOTTE BRUCIA UN DISTRIBUTORE DI SNACK E BEVANDE

Nella notte, un incendio molto probabilmente di origine doloso ha dato alle fiamme il punto vendita di macchinette automatiche in Gian Battista Nicolosi.Con il favore della notte ignoti hanno appiccat...

Nella notte, un incendio molto probabilmente di origine doloso ha dato alle fiamme il punto vendita di macchinette automatiche in Gian Battista Nicolosi.

Con il favore della notte ignoti hanno appiccato l'incendio.

Previdenziale è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

I Carabinieri stanno già indagando, grazie anche all'ausilio delle riprese video fatte dalle telecamere a circuito chiuso