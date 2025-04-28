Paternò, incendio nella notte in via Mondello: nessun ferito, area messa in sicurezza

Momenti di grande paura questa notte a Paternò, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento in via Mondello. L'allarme è scattato intorno alle 3:30 quando i residenti, notando le fiamm...

Momenti di grande paura questa notte a Paternò, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento in via Mondello. L'allarme è scattato intorno alle 3:30 quando i residenti, notando le fiamme ben visibili all’ultimo piano di una palazzina a più livelli, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, supportati da un'autoscala per le operazioni dall'alto. In rinforzo è giunta anche un’autobotte proveniente da Catania, data la complessità dell'intervento, reso ancora più difficile dal fatto che il rogo si era sviluppato all'interno di una mansarda.

A scopo precauzionale, i residenti delle abitazioni adiacenti sono stati fatti evacuare.

Sul posto sono arrivate anche alcune ambulanze del 118 e i carabinieri della compagnia di Paternò, che hanno coordinato la sicurezza dell'area.

Fortunatamente l’appartamento coinvolto dalle fiamme risultava al momento disabitato. Solo intorno alle ore 8:00 la situazione è tornata alla normalità, con la completa messa in sicurezza dell’area. I tecnici comunali hanno poi proceduto a delimitare la zona con transenne per consentire le verifiche strutturali dell’edificio.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.