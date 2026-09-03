PATERNÒ, INCENDIO NELLA ZONA DI CONTRADA POIRA: COLONNA DI FUMO VISIBILE A DISTANZA

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 3 settembre, nella zona di contrada Poira, a Paternò.

Le fiamme hanno interessato una grossa distesa di vegetazione, provocando una colonna di fumo ben visibile anche a distanza e dalla città.

Il rogo ha interessato un’ampia area di campagna, con le fiamme che hanno rapidamente coinvolto la vegetazione presente nella zona. Il fumo, sospinto dal vento, è risultato visibile da diversi punti del territorio.

Al momento non sono ancora disponibili informazioni precise sull’origine dell’incendio né sull’esatta estensione della superficie interessata. Non si registrano, al momento, informazioni su persone coinvolte.

La situazione resta in evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’intervento dei soccorsi e sull’eventuale presenza di criticità nelle aree circostanti.