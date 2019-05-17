PATERNÒ: INCENDIO QUESTA NOTTE IN UN AZIENDA IN C.DA TRE FONTANE, FORSE È DOLOSO
La scorsa notte i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò sono intervenuti, in Contrada Tre Fontane, per un incendio di fusti in PVC utilizzati per la raccolta di olive.Giunta sul posto la squad...
La scorsa notte i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò sono intervenuti, in Contrada Tre Fontane, per un incendio di fusti in PVC utilizzati per la raccolta di olive.
Giunta sul posto la squadra dei vigoli del fuoco provvedeva a spegnere fiamme già fortemente alimentate, che avevano coinvolto oltre 400 fusti in PVC collocati in un'area alla aperto.
Dalla Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco venivano inviate anche delle autobotti di rincalzo.
Sul posto, per quanto di competenza, intervenivano anche i militari del locale Comando di Stazione dell'Arma dei Carabinieri.
Non si esclude la possibilità che le cause dell'incendio siano riconducibili ad un'azione volontaria esterna.