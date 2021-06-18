Un incendio è divampato oggi pomeriggio , 18 Giugno 2021, intorno alle ore 14.30 nel rione Scala Vecchia, in un fazzoletto di terreno incolto che si trova in Corso Marco Polo. Il rogo ha ‘divorato’ un...

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo, o giochi di ragazzi.

Il denso fumo ha reso l’aria irrespirabile

PATERNO': INCENDIO STERPAGLIE AL CORSO MARCO POLO

Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.