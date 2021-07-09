Giornata infernale oggi, 9 luglio 2021, per i vigili del fuoco, costretti a correre da una parte all’altra del comprensorio per domare incendi di boschi e sterpaglie.Attimi di paura nel pomeriggio nel...

Giornata infernale oggi, 9 luglio 2021, per i vigili del fuoco, costretti a correre da una parte all’altra del comprensorio per domare incendi di boschi e sterpaglie.

Attimi di paura nel pomeriggio nel quartiere Scala Vecchia , alla periferia di Paternò quando, complici il caldo e la secchezza del terreno, delle fiamme sono avvampate dalle sterpaglie.

L'ennesimo incendio si è verificato in Via Scala Vecchia, in una zona adiacente la chiesa Nuova "Madonna della Scala" in via Michelangelo Buonarroti e la Via Biella in un'area,diventata da tempo ricettacolo di rifiuti, oggetto di diverse segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere.

In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianco.

Il fuoco si è avvicinato un po' troppo a delle case della zona ed anche alle auto parcheggiata nelle vicinanze, fortunatamente però senza provocare alcun danno agli immobili, attimi di paura che non sono sfociati in tragedia.

PATERNO’: INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA SCALA VECCHIA, VICINO ALLE CASE 1/7 Successivo »

Come piu’ volte scritto, incendi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.

Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.

Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.