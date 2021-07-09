PATERNO’: INCENDIO STERPAGLIE IN ZONA SCALA VECCHIA, VICINO ALLE CASE
Giornata infernale oggi, 9 luglio 2021, per i vigili del fuoco, costretti a correre da una parte all’altra del comprensorio per domare incendi di boschi e sterpaglie.
Attimi di paura nel pomeriggio nel quartiere Scala Vecchia , alla periferia di Paternò quando, complici il caldo e la secchezza del terreno, delle fiamme sono avvampate dalle sterpaglie.
L'ennesimo incendio si è verificato in Via Scala Vecchia, in una zona adiacente la chiesa Nuova "Madonna della Scala" in via Michelangelo Buonarroti e la Via Biella in un'area,diventata da tempo ricettacolo di rifiuti, oggetto di diverse segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere.
In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianco.
Il fuoco si è avvicinato un po' troppo a delle case della zona ed anche alle auto parcheggiata nelle vicinanze, fortunatamente però senza provocare alcun danno agli immobili, attimi di paura che non sono sfociati in tragedia.
Come piu’ volte scritto, incendi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.
Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.
Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.