PATERNO': INCENDIO STERPAGLIE. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Vigili del fuoco intervenuti oggi pomeriggio, poco dopo delle 16 per un intervento effettuato a PaternòIn fiamme rovi e sterpaglie di un terreno incolto che si affaccia sulla via scala vecchia, nei pr...
A cura di Redazione
07 agosto 2019 17:57
Vigili del fuoco intervenuti oggi pomeriggio, poco dopo delle 16 per un intervento effettuato a Paternò
In fiamme rovi e sterpaglie di un terreno incolto che si affaccia sulla via scala vecchia, nei pressi della scuola materna "M.Buonarroti"
L’intervento tempestivo degli uomini del 115 del distaccamento di Paternò ha scongiurato danni materiali più pesanti.
PATERNO': INCENDIO STERPAGLIE. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO