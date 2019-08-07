95047

PATERNO': INCENDIO STERPAGLIE. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

A cura di Redazione Redazione
07 agosto 2019 17:57
Vigili del fuoco intervenuti oggi pomeriggio, poco dopo delle 16 per un intervento effettuato a Paternò

In fiamme rovi e sterpaglie di un terreno incolto che si affaccia sulla via scala vecchia, nei pressi della scuola materna "M.Buonarroti"

L’intervento tempestivo degli uomini del 115 del distaccamento di Paternò ha scongiurato danni materiali più pesanti.

