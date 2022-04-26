PATERNÒ, INCENDIO SU UN TERRAZZO: INTERVENUTI VIGILI DEL FUOCO

Paternò , incendio su un terrazzo.Nella serata di ieri, 25 Aprile 2022 intorno alle ore 22.30, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò è intervenuto in Via Circumvalla...

Paternò , incendio su un terrazzo.

Nella serata di ieri, 25 Aprile 2022 intorno alle ore 22.30, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò è intervenuto in Via Circumvallazione a seguito segnalazioni di un incendio.

Le fiamme hanno coinvolto la copertura di un terrazzo.

Immediatamente sono iniziate le operazioni di spegnimento valse ad evitare il propagarsi del rogo nell’appartamento adiacente.

Le cause dell’incendio sono al vaglio da parte dell'autorità competenti che hanno eseguito i rilievi e la raccolta dati per scoprire l’origine delle fiamme.

Le fiamme, si sono estese, anche al resto delle suppellettili sistemate sul terrazzo.

Fortunatamente non ci sono persone ferite né intossicate