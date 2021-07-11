PATERNÒ: INCENDIO SUL MONTE CASTELLACCIO
Domenica di incendi nella giornata di oggi, 11 Luglio 2021 a Paternò.Dopo quello che si è verificato nel pomeriggio PATERNO’: AMPIO INCENDIO NEI PRESSI DELLA PISCINA, LEGGI QUI LA NOTIZIA è in corso u...
A cura di Redazione
11 luglio 2021 20:28
Domenica di incendi nella giornata di oggi, 11 Luglio 2021 a Paternò.
Dopo quello che si è verificato nel pomeriggio PATERNO’: AMPIO INCENDIO NEI PRESSI DELLA PISCINA, LEGGI QUI LA NOTIZIA è in corso un incendio di vaste proporzioni è in corso su Monte Castellaccio (piccolo rilievo montuoso che si affaccia sul Simeto) tra il territorio di Paternò e Centuripe.
Le fiamme si stanno propagando velocemente, a causa del vento, e si stanno estendendo ai terreni adiacenti.
PATERNÒ: INCENDIO SUL MONTE CASTELLACCIO