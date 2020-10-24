95047

PATERNÒ: INCIDENTE A SANT'ANTONIO, DUE FERITI

24 ottobre 2020 16:26
FLASH

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno le ore 15.45 in Piazza Vittorio Veneto.
Per cause non ancora note sì è verificato uno scontro che ha coinvolto un autovettura ed un scooter.
Feriti i due ragazzi  occupati dello scooter che a causa dell'impatto sono caduti violentemente a terra.
Non note al momento le condizioni.

E stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118 per dare i primi soccorsi, sul posto due ambulanze che hanno immediatamente prestato le prime cure ai ragazzi e trasferiti in ospedale per le cure del caso.
La strada, attualmente, è chiusa al transito veicolare.
Sul posto i vigili urbani di Paternò per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

