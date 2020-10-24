PATERNÒ: INCIDENTE A SANT'ANTONIO, DUE FERITI

FLASHIncidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno le ore 15.45 in Piazza Vittorio Veneto.Per cause non ancora note sì è verificato uno scontro che ha coinvolto un autovettura ed un scooter.Feriti i...

FLASH

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno le ore 15.45 in Piazza Vittorio Veneto.

Per cause non ancora note sì è verificato uno scontro che ha coinvolto un autovettura ed un scooter.

Feriti i due ragazzi occupati dello scooter che a causa dell'impatto sono caduti violentemente a terra.

Non note al momento le condizioni.

E stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118 per dare i primi soccorsi, sul posto due ambulanze che hanno immediatamente prestato le prime cure ai ragazzi e trasferiti in ospedale per le cure del caso.

La strada, attualmente, è chiusa al transito veicolare.

Sul posto i vigili urbani di Paternò per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.