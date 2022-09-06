PATERNO. INCIDENTE A TRE FONTANE, FERITA UNA DONNA
Incidente stradale nella giornata di oggi 06 Settembre 2022 a Paternò.
Un tamponamento si è verificato sulla sp 58 in contrada Tre Fontane.. Una Mercedes, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tamponato una Renault Clio.
Soccorsa dal un ambulanza del 118 che è intervenuta sul posto richiesta da chi ha assistito all'incidente, un donna alla guida dell’utilitaria. Le sue condizioni, per fortuna, sembrano non destare particolari preoccupazioni.
Maggiori i danni per l'auto tamponata (distrutto il lunotto posteriore), minori per l'altro mezzo.
Traffico a rilento per il tempo necessario dovuto ai soccorsi ed ai rilievi per stabilire l'esatta dinamica effettuati dalla polizia Locale.