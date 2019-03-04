PATERNÒ: INCIDENTE A TRE FONTANE, TRE FERITI
A cura di Redazione
04 marzo 2019 19:12
Grave incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 17 sulla strada provinciale 77 (accanto al call center - tre fontane).
Per cause in via d'accertamento, da parte della Polizia Municipale presente sul posto, si sono scontrate due autovetture, una Audi A3 ed una Fiat Panda.
Tre i feriti trasportati in ospedale dalle ambulanza del 118.
Richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre una persona e mettere in sicurezza l'autovetture.
IN AGGIORNAMENTO