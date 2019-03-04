95047

PATERNÒ: INCIDENTE A TRE FONTANE, TRE FERITI

***FLASH***Grave incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 17 sulla strada provinciale 77 (accanto al call center - tre fontane).Per cause in via d'accertamento, da parte della Polizia Municipale...

04 marzo 2019 19:12
***FLASH***

Grave incidente questo pomeriggio, intorno alle ore 17 sulla strada provinciale 77 (accanto al call center - tre fontane).

Per cause in via d'accertamento, da parte della Polizia Municipale presente sul posto, si sono scontrate due autovetture, una Audi A3 ed una Fiat Panda.

Tre i feriti trasportati in ospedale dalle ambulanza del 118.

Richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre una persona e mettere in sicurezza l'autovetture.

IN AGGIORNAMENTO

