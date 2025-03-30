PATERNÒ, INCIDENTE AL BIVIO IANNARELLO: AUTO RIBALTATA, SOCCORSI SUL POSTO

Paternò, 30 marzo 2025 – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18:30, nei pressi del bivio Iannarello, in territorio di Paternò.Secondo le prime informazioni, ancora fr...

Paternò, 30 marzo 2025 – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18:30, nei pressi del bivio Iannarello, in territorio di Paternò.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, un’automobile, una Fiat Panda, con a bordo una coppia che viaggiava in direzione di Enna, sarebbe ribaltata per cause ancora da accertare, terminando la sua corsa con le gomme in aria nella vegetazione adiacente alla carreggiata. La donna, di 45 anni, ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata all’ospedale di Paternò da un’ambulanza del 118.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro. Presenti anche i vigili del fuoco, che sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

Al momento non si hanno informazioni precise sulla gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte.

Il traffico nel tratto interessato sta subendo rallentamenti a causa dell’incidente e delle operazioni di soccorso in corso. Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni delle persone coinvolte