E’ successo ieri sera al Corso de Popolo intorno alle ore 21.Per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Paternò che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi...

E’ successo ieri sera al Corso de Popolo intorno alle ore 21.

Per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Paternò che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi si è verificato un incidente che ha coinvolto un autovettura con la guida una donna ed uno scooter con a bordo due ragazzi minorenni.

PATERNÒ INCIDENTE AL CORSO DEL POPOLO: DUE FERITI, UNO IN CODICE ROSSO

A causa dell'impatto i due ragazzi sono caduti violentamene a terra, immediatamente sono stati soccorsi da due ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro per essere trasferiti uno in codice giallo al Santissimo Salvatore di Paternò e l'altro il codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania

Illesa la conducente dell'autovettura.

Il mistero però s’infittisce nel momento in cui, giunti gli agenti per effettuare i rilievi, non hanno trovato lo scooter sul quale viaggiavano ma solo le tracce dell’incidente.

Indagini sono in corso per rintracciare lo scooter e accertare eventuali responsabilità