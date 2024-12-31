PATERNÒ, INCIDENTE AL CORSO DEL POPOLO, FINISCONO A TERRA IN SCOOTER, DUE FERITI

Paternò, 31 dicembre 2024 – Un incidente si è verificato intorno alle ore 12:30 in Corso del Popolo. Una madre e sua figlia, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sono cadute rovinosamente a terra....

Paternò, 31 dicembre 2024 – Un incidente si è verificato intorno alle ore 12:30 in Corso del Popolo. Una madre e sua figlia, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sono cadute rovinosamente a terra.

Secondo una prima ricostruzione, la causa della caduta potrebbe essere legata a un malore del conducente, ma al momento le informazioni ufficiali non confermano tale ipotesi.

Non risultano coinvolti altri veicoli nell'incidente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti due ambulanze del 118, che hanno fornito le prime cure alle due donne.

Entrambe hanno riportato diversi traumi ed escoriazioni, ma al momento non sembrerebbero in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso e i rilievi sono stati gestiti dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale, che hanno provveduto anche a bloccare il traffico nella zona per garantire la sicurezza durante l'intervento.

Il corso del Popolo, una delle arterie principali di Paternò, ha subito rallentamenti e disagi alla viabilità, mentre le autorità lavorano per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.