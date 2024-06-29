PATERNÒ. INCIDENTE AL CORSO DEL POPOLO, UN FERITO

Paternò, 29 giugno 2024 - Un incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle ore 18 in Corso del Popolo, coinvolgendo un'autovettura e un mezzo a due ruote. Ad avere la peggio è stato il ragazz...

A cura di Redazione 29 giugno 2024 20:37

Condividi