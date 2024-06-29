PATERNÒ. INCIDENTE AL CORSO DEL POPOLO, UN FERITO
Paternò, 29 giugno 2024 - Un incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle ore 18 in Corso del Popolo, coinvolgendo un'autovettura e un mezzo a due ruote.
Ad avere la peggio è stato il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote che, a causa dell'urto, è caduto a terra.
Immediatamente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto al giovane.
Successivamente, il ragazzo è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi.
Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.
A causa dell'incidente, il traffico ha subito leggeri rallentamenti.