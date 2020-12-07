PATERNO': INCIDENTE ALLA ROTONDA DEL CORSO ITALIA E TRAFFICO IN TILT
Incidente per fortuna senza gravi conseguenze ma con grosse ripercussioni per il traffico oggi (07 Dicembre) al Corso Italia . Per cause al vaglio della polizia municipale di Paternò, sul posto per i...
A cura di Redazione
07 dicembre 2020 19:30
Incidente per fortuna senza gravi conseguenze ma con grosse ripercussioni per il traffico oggi (07 Dicembre) al Corso Italia . Per cause al vaglio della polizia municipale di Paternò, sul posto per i rilievi del sinistro e per la viabilità, due auto,una Renault Megane ed una Citron C3 , si sono scontrate alla rotonda che collega il Corso Italia al viale dei Platani.
Fortunatamente non si segnalano feriti, gravi invece le ripercussioni per la viabilità, con lunghe code nel tratto interessato dal sinistro.
PATERNO': INCIDENTE ALLA ROTONDA DEL CORSO ITALIA E TRAFFICO IN TILT