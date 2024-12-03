PATERNÒ INCIDENTE ALLA ROTONDA DEL CORSO ITALIA. SCONTRO TRA AUTO SCOOTER, FERITA DONNA
Intorno alle ore 13.30 di oggi 03 Dicembre 2024 si è verificato un incidente stradale su Corso Italia, a Paternò, all'altezza della rotonda che incrocia con il Viale dei Platani.
Lo scontro ha coinvolto uno scooter, condotto da una ragazza ed un autovettura.
Le cause che hanno portato alla collisione non sono ancora state chiarite.
La dinamica dell’incidente è attualmente sotto analisi da parte delle autorità competenti. L’impatto ha provocato la caduta della giovane dallo scooter, facendole riportare alcune ferite.
Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla ragazza.
Al momento non si conosce la prognosi.
L’incidente sta causando significativi rallentamenti al traffico lungo Corso Italia, con disagi per gli automobilisti che percorrono quella zona della città.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per raccogliere informazioni utili alla ricostruzione dei fatti.