PATERNO'. INCIDENTE ALLA ROTONDA DI TRE FONTANE: GRAVI DANNI ALL’AUTO, ILLESO IL CONDUCENTE

Paternò, 21 maggio 2025 – Un incidente stradale si è verificato questa mattina presso la rotonda di Tre Fontane, nei pressi del centro di raccolta rifiuti cittadino.Secondo le prime informazioni, si è...

Paternò, 21 maggio 2025 – Un incidente stradale si è verificato questa mattina presso la rotonda di Tre Fontane, nei pressi del centro di raccolta rifiuti cittadino.

Secondo le prime informazioni, si è trattato di un incidente autonomo che ha coinvolto una Peugeot 307.

Il veicolo ha riportato danni ingenti, con il quasi completo distacco della ruota anteriore sinistra, segno evidente della violenza dell’impatto.

Per fortuna, nonostante la gravità del danno materiale, il conducente è uscito illeso e non ha riportato conseguenze fisiche rilevanti.

L’incidente ha suscitato l’attenzione di diversi automobilisti di passaggio.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso e accertare con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il traffico nella zona ha subito solo lievi rallentamenti, consentendo comunque la regolare circolazione nelle aree limitrofe.