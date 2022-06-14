95047

14 giugno 2022 21:47
PATERNÒ: INCIDENTE AUTO- SCOOTER IN VIA ARENA -
News
Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi 14 giugno 2022 all incrocio tra la via Guglielmo Marconi e la via Arena.

Ad essere coinvolti una Lancia Musa e un vespino che per cause in via di accertamento si sono scontrati.

Non si conosce ancora la dinamica del sinistro e le condizioni di salute del conducente del vespino.

Per tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica sono presenti i vigili urbani.

In aggiornamento

