PATERNÒ: INCIDENTE AUTO- SCOOTER IN VIA ARENA
A cura di Redazione
14 giugno 2022 21:47
Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi 14 giugno 2022 all incrocio tra la via Guglielmo Marconi e la via Arena.
Ad essere coinvolti una Lancia Musa e un vespino che per cause in via di accertamento si sono scontrati.
Non si conosce ancora la dinamica del sinistro e le condizioni di salute del conducente del vespino.
Per tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica sono presenti i vigili urbani.
In aggiornamento