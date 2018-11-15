PATERNO’: INCIDENTE AUTO-SCOOTER IN VIA VITTORIO EMANUELE

+++FLASH+++Incidente avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle ore 16.00, in via Vittorio Emanuele, nei pressi del passaggio a livello.Per cause ancora in fase di accertamento un’automobile ed uno scoote...

Incidente avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle ore 16.00, in via Vittorio Emanuele, nei pressi del passaggio a livello.

Per cause ancora in fase di accertamento un’automobile ed uno scooter si sono scontrati.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il guidatore dello scooter al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Paternò.

Le cause del sinistro sono ancora al vaglio.

Presenti gli agenti della Polizia Municipale di Paternò che stanno ricostruendo l’accaduto, effettuando i rilievi del caso, e stanno regolando la circolazione stradale su entrambi i sensi di marcia.