PATERNÒ. INCIDENTE AUTONOMO AL CORSO ITALIA
FLASHIncidente nel pomeriggio di oggi, 14 Aprile 2023 a Paternò intorno alle ore 16.Il sinistro che secondo le prime informazioni ha coinvolto un solo veicolo si è verificato al al Corso Italia.Il con...
A cura di Redazione
14 aprile 2023 20:46
FLASH
Incidente nel pomeriggio di oggi, 14 Aprile 2023 a Paternò intorno alle ore 16.
Il sinistro che secondo le prime informazioni ha coinvolto un solo veicolo si è verificato al al Corso Italia.
Il conducente per cause al momento non note di una Volkswagen ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere con il muretto che delimita la carreggiata .
Fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze nel sinistro.
Rallentamenti si soni verificati nel tratto interessato dal sinistro