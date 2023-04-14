95047

PATERNÒ. INCIDENTE AUTONOMO AL CORSO ITALIA

14 aprile 2023
FLASH

Incidente nel pomeriggio di oggi, 14 Aprile 2023 a Paternò intorno alle ore 16.

Il sinistro che secondo le prime informazioni ha coinvolto un solo veicolo si è verificato al al Corso Italia.

Il conducente per cause al momento non note di una Volkswagen ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere con il muretto che delimita la carreggiata .

Fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze nel sinistro.

Rallentamenti si soni verificati nel tratto interessato dal sinistro

