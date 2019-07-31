PATERNÒ: INCIDENTE AUTONOMO IN CONTRADA GIANFERRANTE, ILLESO IL CONDUCENTE DELLA MACCHINA
Incidente stradale autonomo questa sera, intorno alle ore 20 sulla sp137 in Contrada Gianferrante.Il conducente di un’auto, una Fiat Panda, per cause in via d'accertamento ha perso il controllo del me...
A cura di Redazione
31 luglio 2019 20:48
Incidente stradale autonomo questa sera, intorno alle ore 20 sulla sp137 in Contrada Gianferrante.
Il conducente di un’auto, una Fiat Panda, per cause in via d'accertamento ha perso il controllo del mezzo, sbattendo violentemente contro il muro laterale in pietra lavica.
Per fortuna per il conducente, solo piccole contusioni.
Seri danni per la macchina