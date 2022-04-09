PATERNÓ. INCIDENTE CON FERITI SULLA SP 57,STRADA CHIUSA AL TRAFFICO
AGGIORNAMENTOBilancio di tre i feriti nel sinistro che si è verificato nel pomeriggio di oggi.Due donne ed un uomo che erano a bordo della Lancia sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le c...
AGGIORNAMENTO
Bilancio di tre i feriti nel sinistro che si è verificato nel pomeriggio di oggi.
Due donne ed un uomo che erano a bordo della Lancia sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso, illeso il conducente dell'altro mezzo un 25enne cittadino Americano
FLASH
Ennesimo incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi 9 aprile 2022 intorno alle ore 13 sulla SP 57 strada che da Paternò collega a Ragalna in territorio di Paternò.
Ad essere coinvolte due autovetture una Lancia Ypsilon ed una Fiat Bravo che per cause non note si sono scontrate.
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 per dare le prime cure ai malcapitati.
Tre i feriti , gli occupanti della Lancia, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.
Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.
Per tutti i rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro sul posto sta operando la polizia municipale di Paternò.
Il tratto interessato è attualmente chiuso al traffico perché occupato dalle due autovetture coinvolte e per consentire le operazioni di soccorso
Notizia in aggiornamento