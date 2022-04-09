PATERNÓ. INCIDENTE CON FERITI SULLA SP 57,STRADA CHIUSA AL TRAFFICO

AGGIORNAMENTOBilancio di tre i feriti nel sinistro che si è verificato nel pomeriggio di oggi.Due donne ed un uomo che erano a bordo della Lancia sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le c...

A cura di Redazione 09 aprile 2022 13:45

