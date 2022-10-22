PATERNÒ, INCIDENTE CON LA MOTO, 47ENNE MUORE DOPO 3 GIORNI DI AGONIA

Ha lottato sino all’ultimo ma le ferite riportate si sono rivelate, purtroppo, gravissime.È morto all’ospedale San Marco di Catania dopo tre giorni di agonia Nunzio Pappalardo, il motociclista di 4...

Ha lottato sino all’ultimo ma le ferite riportate si sono rivelate, purtroppo, gravissime.

È morto all’ospedale San Marco di Catania dopo tre giorni di agonia Nunzio Pappalardo, il motociclista di 47 anni che era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto martedì scorso (il 18 ottobre) mentre era a bordo della sua moto.

Secondo una prima ricostruzione nell'incidente pare non siano stati coinvolti altri mezzi, l'uomo, mentre percorreva la via Mediterraneo, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa rovinosamente sull'asfalto procurandosi gravi ferite.

Sul posto era giunta un’ambulanza che lo aveva immediatamente trasportato in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito, ieri sera il tragico epilogo.

Lascia moglie e quattro figli.

I funerali saranno celebrati Lunedì 24 Ottobre 2022 alle ore 10.30 presso la Chiesa di Santa Barbara.

Diffusa la notizia del decesso, sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social, come quello di Orazio: "Fratello Mio mi mancherai tantissimo sei stato un fratello maggiore un amico speciale e soprattutto sei stato un compagno di vita grazie per tutto quello che mi hai fatto non ti dimenticherò mai adesso fai sorridere e divertire tutti anke la sù in paradiso come facevi kon tutti noiiii riposa in pace ”Fratello “ ti voglio bene",

di Laura: " Compare Nunzio Pappalardo ..non si può spiegare l'amarezza di aver saputo questa maledetta notizia ,

Un uomo che esplodeva di vita negli ultimi tempi,

Mi ricorderò il tuo "Cummaredda "

Per SEMPRE

RIPOSA IN PACE