PATERNO': INCIDENTE CON RIBALTAMENTO IN VIA CONVENTO

A cura di Redazione Redazione
07 giugno 2018 23:20
Ennesimo incidente a distanza di una settimana in via Convento, zona Cappuccini.

A scontrarsi una Fiat 500 ed una Panda che a causa dell'impatto si è ribaltata.

Sul posto gli uomini del 118 ed in Carabinieri di Paternò

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.

Per fortuna le persone a bordo delle auto, non hanno riportato ferite gravi.

Il conducente della panda è rimasto ferito,per fortuna in modo non grave, ma è stato comunque  trasportato in ospedale per le cure del caso.

 

