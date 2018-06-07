PATERNO': INCIDENTE CON RIBALTAMENTO IN VIA CONVENTO
A cura di Redazione
07 giugno 2018 23:20
FLASH
Ennesimo incidente a distanza di una settimana in via Convento, zona Cappuccini.
A scontrarsi una Fiat 500 ed una Panda che a causa dell'impatto si è ribaltata.
Sul posto gli uomini del 118 ed in Carabinieri di Paternò
Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.
Per fortuna le persone a bordo delle auto, non hanno riportato ferite gravi.
Il conducente della panda è rimasto ferito,per fortuna in modo non grave, ma è stato comunque trasportato in ospedale per le cure del caso.