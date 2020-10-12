PATERNO’ INCIDENTE DOMESTICO IN VIA FALLICA, DECEDUTO 86 ENNE

Un 86enne è deceduto stasera poco dopo le 21, a seguito di un incidente domestico avvenuto all’interno della sua abitazione. Ancora poche le informazioni trapelate. Sembra che l’anziano sia caduto in...

Un 86enne è deceduto stasera poco dopo le 21, a seguito di un incidente domestico avvenuto all’interno della sua abitazione. Ancora poche le informazioni trapelate. Sembra che l’anziano sia caduto in casa e la caduta abbia provocato il decesso. Sul posto è arrivata un ambulanza del 118, sembra sprovvista di medico, e i carabinieri di Paternò. Sul posto è arrivato anche il medico legale, per una ispezione cadaverica necessaria a stabilire con esattezza le cause del decesso. IN AGGIORNAMENTO