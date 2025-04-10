PATERNÒ, INCIDENTE IN CORSO ITALIA: DONNA INVESTITA DA AUTO, DINAMICA AL VAGLIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Paternò – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 10 aprile, intorno alle ore 9:00, lungo Corso Italia, all’altezza dell’incrocio con via Vespucci, una delle zone...

Paternò – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 10 aprile, intorno alle ore 9:00, lungo Corso Italia, all’altezza dell’incrocio con via Vespucci, una delle zone più trafficate della città durante le ore mattutine.

Una donna è stata investita da un’autovettura mentre attraversava la strada. L’automobilista, subito dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso e ha allertato il 118. Sul posto è intervenuta tempestivamente due ambulanze, che hanno prestato le prime cure alla vittima direttamente sul luogo dell’impatto. La donna, una volta stabilizzata, è stata trasportata con urgenza al Pronto Soccorso per accertamenti diagnostici e le cure del caso.

Al momento, le sue condizioni di salute non sono ancora state rese note.

Oltre al personale sanitario, sono giunti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza della zona.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, la donna sarebbe stata investita mentre attraversava la strada. Le cause esatte dell’accaduto sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

L’incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico lungo Corso Italia e nelle vie limitrofe, con disagi alla viabilità per diversi minuti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO