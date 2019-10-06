PATERNÒ: INCIDENTE IN LARGO FIUGGI
Grave incidente questa mattina intorno alle ore 11.30 a Largo Fiuggi, in zona scala vecchia.
Per cause in via d'accertamento si è verificato un violento scontro tra una Suzuki sx4 ed una Fiat Punto, all'incrocio tra la via Abano e la via Caserta.
Nel violento impatto, la fiat punto è andata a sbattere violentemente contro il muro.
Ferito e immediatamente soccorso il conducente della Punto, un giovane ragazzo che è stato trasferito all'ospedale per ulteriore accertamenti.
Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica.