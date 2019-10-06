95047

PATERNÒ: INCIDENTE IN LARGO FIUGGI

Grave incidente questa mattina intorno alle ore 11.30 a Largo Fiuggi, in zona scala vecchia.Per cause in via d'accertamento si è verificato un violento scontro tra una Suzuki sx4 ed una Fiat Punto, al...

A cura di Redazione Redazione
06 ottobre 2019 12:29
PATERNÒ: INCIDENTE IN LARGO FIUGGI -
News
Condividi

Grave incidente questa mattina intorno alle ore 11.30 a Largo Fiuggi, in zona scala vecchia.

Per cause in via d'accertamento si è verificato un violento scontro tra una Suzuki sx4 ed una Fiat Punto, all'incrocio tra la via Abano e la via Caserta.

Nel violento impatto, la fiat punto è andata a sbattere violentemente contro il muro.

Ferito e immediatamente soccorso il conducente della Punto, un giovane ragazzo che è stato trasferito all'ospedale per ulteriore accertamenti.

Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047