PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA BELLIA, DUE FERITI

FLASH

Un grave incidente stradale si e verificato questa sera, intorno alle ore 21, all'incrocio tra via Emanuele Bellia e via tenente Cunsolo.

Dalle prime informazioni, sembra che siano state coinvolte una Citroen C3 ed uno scooter.

L'impatto, è stato così violento da fare sbalzare i due ragazzi a terra, dopo un breve volo. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in condizioni serie , un ragazzo all'ospedale Policlinico di Catania e l'altro all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò dal 118.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno dato i primi soccorsi ed i Carabinieri di Paternò per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell'incidente.