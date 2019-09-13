PATERNO': INCIDENTE IN VIA CANONICO RENNA

Scontro tra due autovetture nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 13.45.L’impatto è avvenuto tra una Fiat Panda ed una Skoda all’incrocio tra via Vincenzo Bellini e via Canonico Renna, posto...

L’impatto è avvenuto tra una Fiat Panda ed una Skoda all’incrocio tra via Vincenzo Bellini e via Canonico Renna, posto dove spesso, a causa della mancata precedenza, si sono verificati sinistri.

Per fortuna, nessuno degli occupanti ha riportato ferite, soltanto paura.

Sul posto la Polizia Municipale di Paternò giunti per i rilievi del caso.