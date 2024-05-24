95047

PATERNO'- INCIDENTE IN VIA CREMONA, SCONTRO FRA SCOOTER E AUTO: UN FERITO

24 maggio 2024 20:57
News
Unincidente stradale è avvenuto questa sera intorno alle ore 20 in Via Cremona, all'angolo con Via Rosolino Pilo.

Le cause del sinistro sono ancora da accertare, ma si è verificato uno scontro tra un mezzo a due ruote e una Citroën.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che è caduto rovinosamente a terra riportando ferite agli arti inferiori.

Intervento del personale del 118, che ha prestato le prime cure sul posto prima di trasportare il motociclista all'ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti medici.

L'incidente ha causato il blocco del traffico in zona, con le strade ostruite dai veicoli coinvolti.

La circolazione è stata deviata su vie limitrofe, causando disagi agli automobilisti.

