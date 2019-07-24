95047

PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA G.B.NICOLOSI, DUE FERITI

FLASHUn incidente tra due auto si è verificato intorno alle ore 12.45 in via G.B. Nicolosi .Per cause in via d’accertamento due autovetture una Fiat Punto ed una Opel corsa, si sono scontrate.E’ stato...

A cura di Redazione Redazione
24 luglio 2019 13:36
PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA G.B.NICOLOSI, DUE FERITI -
News
Condividi

FLASH

Un incidente tra due auto si è verificato intorno alle ore 12.45 in via G.B. Nicolosi .

Per cause in via d’accertamento due autovetture una Fiat Punto ed una Opel corsa, si sono scontrate.

E’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze, per soccorrere gli entrambi conducenti dell’autovetture.

Una signora della Opel Corsa ed un ragazzo alla guida della punto , che sono stati trasferiti all’ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto la Polizia Municipale, al momento la strada è chiusa per consentire i rilievi.

PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA G.B.NICOLOSI, DUE FERITI
PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA G.B.NICOLOSI, DUE FERITI

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047