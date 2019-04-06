95047

PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA GARIBALDI

06 aprile 2019 15:54
PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA GARIBALDI -
News
***FLASH NEWS***

Un incidente si è verificato, poco dopo le ore 15 in via Garibaldi (zona Palme).

Una Renault Modus ha urtato lo sportello di una Audi A4, che in quel momento, e per cause non ancora note, era aperto

E stato necessario l'intervento del 118 per soccorrere una donna, la guidatrice della Renault.

Sul posto un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale di Paternò per i rilievi.

 

