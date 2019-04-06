PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA GARIBALDI
A cura di Redazione
06 aprile 2019 15:54
***FLASH NEWS***
Un incidente si è verificato, poco dopo le ore 15 in via Garibaldi (zona Palme).
Una Renault Modus ha urtato lo sportello di una Audi A4, che in quel momento, e per cause non ancora note, era aperto
E stato necessario l'intervento del 118 per soccorrere una donna, la guidatrice della Renault.
Sul posto un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale di Paternò per i rilievi.
