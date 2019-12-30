PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA GIOVANNI VERGA, FERITI
Un incidente si è verificato, stamattina intorno le ore 11.15, in via Giovanni Verga. A scontrarsi, due autovetture, una Citroen C3 ed un a Fiat 600 entrambe guidate da donne.Dalle informazioni giunte...
Un incidente si è verificato, stamattina intorno le ore 11.15, in via Giovanni Verga. A scontrarsi, due autovetture, una Citroen C3 ed un a Fiat 600 entrambe guidate da donne.
Dalle informazioni giunte alla nostra redazione pare che una delle macchine coinvolte stava per immettersi sulla carreggiata, mentre l'altra scendeva per via Giovanni Verga, fino ad arrivare allo scontro.
Sul posto un' ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi.
Due i feriti, entrambi soccorsi e trasferiti all'ospedale per le cure del caso.
Sul posto gli agenti della polizia locale per i dovuti accertamenti del caso.