PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA MESSINA, DUE FERITI LIEVI
FLASHBrutto incidente si è verificato intorno alle ore 18 tra la via Messina e la Via Maro Polo.Per cause in via d'accertamento, si sono scontati una Fiat Punto ed una Moto ktm 690.Nell’impatto sono r...
A cura di Redazione
10 giugno 2019 18:47
FLASH
Brutto incidente si è verificato intorno alle ore 18 tra la via Messina e la Via Maro Polo.
Per cause in via d'accertamento, si sono scontati una Fiat Punto ed una Moto ktm 690.
Nell’impatto sono rimaste ferite due persone di circa 20 anni che erano in sella alla moto.
Per fortuna solo contusioni ed escoriazioni per i due giovani trasportati all’ospedale di Paternò.
Illeso il conducente dell’auto.
Sul posto la Polizia Locale di Paternò per i dovuti accertamenti del sinistro.
IN AGGIORNAMENTO