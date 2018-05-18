PATERNO': INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO
A cura di Redazione
18 maggio 2018 18:35
Tamponamento poco dopo le ore 17 a Paternò, in via Mongibello la strada che conduce a Ragalna.
Per cause, ancora, in via di accertamento da parte dei carabinieri presenti sul luogo, a tamponare sono stati una Fiat Multipla ed una Skoda.
Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli.
Rallentamenti in entrambi le direzioni di marcia.
