PATERNO': INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO

A cura di Redazione Redazione
18 maggio 2018 18:35
News
Tamponamento poco dopo le ore 17 a Paternò, in via Mongibello la strada che conduce a Ragalna.
Per cause, ancora, in via di accertamento da parte dei carabinieri presenti sul luogo, a tamponare sono stati una Fiat Multipla ed una Skoda.
Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli.
Rallentamenti in entrambi le direzioni di marcia.

IN AGGIORNAMENTO

