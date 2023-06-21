PATERNÒ. INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO, FERITO SCOOTERISTA
Incidente stradale intorno alle ore 13.30 di oggi 21 Giugno 2023 a Paternò.Il sinistro si è verificato in via Mongibello strada che da Paternò collega a Ragalna.Pochi i dettagli al momento, secondo le...
A cura di Redazione
21 giugno 2023 14:23
Incidente stradale intorno alle ore 13.30 di oggi 21 Giugno 2023 a Paternò.
Il sinistro si è verificato in via Mongibello strada che da Paternò collega a Ragalna.
Pochi i dettagli al momento, secondo le primissime informazioni ad essere coinvolti una vettura ed uno scooter.
Ad avere la peggio , il conducente dello scooter che è scivolato a terra.
Sul posto i soccorsi.
Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO