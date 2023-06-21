PATERNÒ. INCIDENTE IN VIA MONGIBELLO, FERITO SCOOTERISTA

95047

21 giugno 2023 14:23
Incidente stradale intorno alle ore 13.30 di oggi 21 Giugno 2023 a Paternò.

Il sinistro si è verificato in via Mongibello strada che da Paternò collega a Ragalna.

Pochi i dettagli al momento, secondo le primissime informazioni ad essere coinvolti una vettura ed uno scooter.

Ad avere la peggio , il conducente dello scooter che è scivolato a terra.

Sul posto i soccorsi.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

