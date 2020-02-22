95047

PATERNO': INCIDENTE IN VIA NAZARIO SAURO

A cura di Redazione Redazione
22 febbraio 2020 13:11
Incidente questa mattina intorno alle ore 11.30  in via Nazario Sauro, nei pressi del nuovo supermercato.

Per cause in via di accertamento, si è giunti ad un tamponamento lieve tra due veicoli, una smart ed un furgone.

Sul posto è presente un ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi, anche se, per fortuna secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nel sinistro. In loco anche una pattuglia della Polizia Municipale per i dovuti rilievi

Il traffico ha subito rallentamenti proprio a causa dell’incidente.

