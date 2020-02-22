PATERNO': INCIDENTE IN VIA NAZARIO SAURO
Incidente questa mattina intorno alle ore 11.30 in via Nazario Sauro, nei pressi del nuovo supermercato.Per cause in via di accertamento, si è giunti ad un tamponamento lieve tra due veicoli, una sma...
Incidente questa mattina intorno alle ore 11.30 in via Nazario Sauro, nei pressi del nuovo supermercato.
Per cause in via di accertamento, si è giunti ad un tamponamento lieve tra due veicoli, una smart ed un furgone.
Sul posto è presente un ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi, anche se, per fortuna secondo le prime informazioni nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte nel sinistro. In loco anche una pattuglia della Polizia Municipale per i dovuti rilievi
Il traffico ha subito rallentamenti proprio a causa dell’incidente.