PATERNÒ, INCIDENTE IN VIA NAZARIO SAURO: AUTO CONTRO PALO, DUE FERITI PRIMA DELLA MEZZANOTTE

Giornata movimentata ieri a Paternò, dove si sono verificati tre incidenti stradali con un bilancio complessivo di quattro persone ferite.

Dopo i due episodi del pomeriggio, accaduti rispettivamente in corso Italia e via Baratta, un terzo incidente si è verificato poco prima di mezzanotte in via Nazario Sauro.

In quest’ultimo caso, una Fiat 500 con a bordo una coppia di giovani si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione per cause ancora da accertare.

L’impatto è stato violento, causando il parziale collasso del palo, che si è piegato alla base.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e il veicolo coinvolto.

Immediato l’intervento del 118, che ha soccorso i due feriti, trasportandoli al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò.

Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sembrerebbero gravi.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A seguito dell’impatto, il tratto di via Nazario Sauro compreso tra via Emanuele Bellia e via dei Combattenti è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli operai della ditta incaricata della manutenzione della pubblica illuminazione sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza.