PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA NAZARIO SAURO, UN FERITO

Ennesimo incidente nella giornata di oggi.

Siamo a Paternò, precisamente in via Nazario Sauro, dove Intorno le ore 18.45, si e verificato un incidente che ha coinvolto una “Fiat 500” ed uno.

Ad avere la peggio, il conducente dello scooter, un uomo di circa 55 anni che è stato tempestivamente soccorso dell'ambulanza del 118 e condotto in ambulanza al Garibaldi di Catania per le cure del caso.

Presenti sul luogo dell’incidente la Polizia Locale di Paternò che stanno procedendo ai rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente