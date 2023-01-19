PATERNO': INCIDENTE IN VIA NAZIARIO SAURO, AUTO CONTRO PALO DELLA LUCE

Tanta paura questa mattina, intorno alle ore 10.00 a Paternò per un incidente che fortunatamente non ha avuto drammatiche conseguenze.Il conducente di una Fiat Panda, per causa al vaglio dell'Autorit...

Tanta paura questa mattina, intorno alle ore 10.00 a Paternò per un incidente che fortunatamente non ha avuto drammatiche conseguenze.

Il conducente di una Fiat Panda, per causa al vaglio dell'Autorità, mentre percorreva la via Nazario Sauro ha perso in controllo del mezzo, andando a sbattere contro due scooter che erano in sosta per poi terminare la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi danni così come la buona sorte ha voluto che nessuno passasse nei paraggi in quel preciso momento.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per effettuare tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica, il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso un ora circa per consentire le operazioni in totale sicurezza.