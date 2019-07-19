PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA SARDEGNA, DUE FERITI
Un incidente tra due auto si è verificato intorno alle ore 16:45 nell'incrocio tra via Sardegna e via Eritrea.
Per cause in via d'accertamento due autovetture una Fiat 500 nuovo modello ed una Ford Focus, si sono scontrate, quest'ultima con la collisione è andata a sbattere contro una vettura in sosta.
E' stato necessario l'intervento dei sanitari del 118, per soccorere gli entrambi conducenti dell'autovetture, una ragazza ed un signore , che sono stati trasferiti all'ospedale per ulteriori accertamenti.
Non dovrebbero essere in condizioni gravi.
Gli airbag di entrambe le automobili sono esplosi in seguito all’impatto.
Il traffico momentaneamente è bloccato, per permettere i rilievi alla Polizia Municipale presente sul posto.
IN AGGIORNAMENTO