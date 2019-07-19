95047

PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA SARDEGNA, DUE FERITI

19 luglio 2019 17:33
Un incidente tra due auto si è verificato intorno alle ore 16:45 nell'incrocio tra via Sardegna e via Eritrea.

Per cause in via d'accertamento due autovetture una Fiat 500 nuovo modello ed una Ford Focus, si sono scontrate, quest'ultima con la collisione è andata a sbattere contro una vettura in sosta.

E' stato necessario l'intervento dei sanitari del 118, per soccorere gli entrambi conducenti dell'autovetture, una ragazza ed un signore , che sono stati trasferiti all'ospedale per ulteriori accertamenti.

Non dovrebbero essere in condizioni gravi.

Gli airbag di entrambe le automobili sono esplosi in seguito all’impatto.

Il traffico momentaneamente è bloccato, per permettere i rilievi alla Polizia Municipale presente sul posto.

IN AGGIORNAMENTO

