PATERNO': INCIDENTE IN VIALE LIBERTA'

28 gennaio 2019 09:27
Paternò
News
+++FLASH+++

Incidente in Viale Libertà, nei pressi del passaggio a livello.

Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale presente sul posto, due autovetture una Nissan ed una Fiat si sono scontrate.

Secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell'autovetture.

Sul posto una ambulanza ed i Carabinieri di Paternò.

Al momento strada chiusa per consentire i rilievi

IN AGGIORNAMENTO

 

