PATERNO': INCIDENTE "MISTERIOSO" IN VIA SANTA CATERINA - LE FOTO

PATERNO': INCIDENTE "MISTERIOSO" IN VIA SANTA CATERINA

Resta un mistero l'episodio che ha provocato danni in Via Santa Caterina questa notte.

Non si conosce né chi sia stato l'autore né la vittima di questo incidente né come questo sia avvenuto ma tutto fa pensare che si tratti di un auto uscita fuori strada a velocità anche piuttosto

sostenuta e che ha portato al danneggiamento dei pali e della segnaletica stradale,

A far pensare che si tratti di una vettura ci sono i resti della carrozzeria.